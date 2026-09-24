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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درقم با اشاره به اهمیت توسعه زیست مصنوعی و جایگاه آن در سیاستگذاری علمی کشور، گفت: در بازنگری نقش جامعه علمی کشور، موضوع زیست مصنوعی اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در حاشیه بازدید از دستاوردهای پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی استان قم گفت: لازم بود در حوزه فناوریهای زیستی و زیستفناوری بازنگری صورت گیرد و طبیعتاً در این دوره ضرورت داشت که موضوع زیست مصنوعی را در نقشه جامع علمی کشور ببینیم.
وی ادامه داد: زیست مصنوعی آنقدر کارکرد و اثرگذاری دارد و میتواند در اقتصاد دانشبنیان مؤثر باشد که لازم است برای آن ریلگذاری دقیق صورت گیرد و یک سند مستقل و کاربردی برای این حوزه نیاز است و اگر لازم باشد، ستاد آن نیز شکل بگیرد.
خسروپناه با اشاره به ظرفیتهای جهاد دانشگاهی استان قم در این حوزه گفت: با توجه به ظرفیت موجود در جهاد دانشگاهی استان قم، میتوان این ستاد را در این مجموعه شکل داد و همچنین موضوع بانک اطلاعاتی و بانک قطعات ژنی (بانک وکتور) که به آن اشاره شد، ضرورت دارد و میتوان این موضوع را نیز در همین ستاد تعریف کرد.