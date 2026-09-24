شکست شاگردان قلعه نویی مقابل ازبکستان
تیم ملی فوتبال ازبکستان در دیداری تدارکاتی موفق شد ایران را شکست دهد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیمهای ملی فوتبال ایران و ازبکستان در دیداری تدارکاتی امروز پنجشنبه ۲ مهر از ساعت ۱۷:۳۰ با قضاوت کریل لونیکوف از روسیه در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه به مصاف هم رفتند که با نتیجه سه بر یک به سود ازبکستان به پایان رسید. هر چهار گل این بازی توسط بازیکنان ازبکستان وارد دروازهها شد.
ترکیب ایران:
علیرضا بیرانوند، سامان فلاح، علی نعمتی، صالح حردانی، احسان حاجصفی، سعید عزتاللهی (کارت زرد)، امید نورافکن، محمدمهدی محبی، آریا یوسفی، مهدی طارمی و دنیس درگاهی
ترکیب ازبکستان:
ولادیمیر نظروف، عبدالقادر خوسانوف، سوناتالله کریموف، محمدقادر اوروزوف، آکمل موزگووی، اودیل خامروبکوف، عزیزجان گانیف، شرزود نصراللهاف، الدور شومورودوف، دوستونبک حمداموف و عباسبک فیضاللهاف.