معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد و املاک کردستان از تعویض اسناد دفترچه‌ای و تبدیل آنها به اسناد تک‌برگ در استان در کمترین زمان ممکن و بدون دریافت هزینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، براتی اظهار کرد: تعویض اسناد دفترچه‌ای و تبدیل آنها به اسناد تک‌برگ از خدمات ثبتی در حال اجراست و مالکان این اسناد می‌توانند برای انجام این فرایند به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنند.

وی افزود: تاکنون در شهرستان‌های کامیاران، دیواندره و مریوان فرایند تعویض اسناد دفترچه‌ای به طور کامل انجام شده و در سایر شهرستان‌های استان نیز این طرح در مراحل پایانی قرار دارد.

معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد کردستان گفت: یکی از مشکلاتی که ممکن است در زمان نقل‌وانتقال املاک دارای اسناد قدیمی ایجاد شود، نیاز به اصلاح یا تکمیل نقشه‌های ثبتی است که می‌تواند روند انجام معامله را با تأخیر مواجه کند.

براتی از مالکان اسناد دفترچه‌ای خواست تعویض سند خود را به زمان انجام معامله موکول نکنند و پیش از نیاز به نقل‌وانتقال، برای تبدیل سند اقدام کنند.

وی تأکید کرد: فرایند تعویض اسناد دفترچه‌ای در کمترین زمان ممکن و بدون دریافت هزینه انجام می‌شود و مالکان می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد، نسبت به تعیین تکلیف سند خود اقدام کنند.

معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد کردستان در پایان با اشاره به سازوکار رسیدگی به شکایات گفت: افرادی که نسبت به عملکرد یا فرایند‌های ثبتی شکایتی دارند می‌توانند موضوع را از طریق سامانه واحد بازرسی ثبت کنند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.