امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس ۸۸ طرح ایجاد اشتغال و محرومین زدایی با هزینه ۳۴ میلیارد تومان در شهرستان زیرکوه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور فرمانده سپاه انصار الرضای استان ۸۸ طرح ایجاد اشتغال و محرومین زدایی با هزینه ۳۴ میلیارد تومان در شهرستان زیرکوه به بهره برداری رسید.

نمایشگاه اقتصاد به توان مردم هم در زیرکوه برپا شد که محصولات بومی، صنایع دستی و داروهای گیاهی این شهرستان در ۱۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است.