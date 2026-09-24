محمدرضا ظفرقندی در اجلاس معاونان و مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، بر ضرورت توسعه فضا‌های گفت‌و‌گو، تقویت روحیه خلاقیت در حل مسائل و اهمیت حفظ انسجام ملی برای مقابله با چالش‌های کنونی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا ظفرقندی امروز در دومین روز از اجلاس معاونان و مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، با بیان اینکه “دانشجو‌ها و اساتیدی که در مسیر گفت‌و‌گو و کنشگری قدم می‌گذارند، منشأ اثر هستند”، گفت: مسیر دشوار و پیچیده‌ای که شما امروز تجربه می‌کنید، میراثی است که در آینده ثمره آن برای ایران عزیز دیده خواهد شد.

لزوم رویکرد خلاقانه در مسائل دانشجویی

وزیر بهداشت با بیان اینکه مسائل دانشجویی از پیش از انقلاب تاکنون همواره پیچیده و حساس بوده است، اظهار کرد: افزایش ظرفیت بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، همه ما را رنج می‌دهد؛ اما صرفاً مطرح کردن این مسائل در جلسات کافی نیست. ما باید با خلاقیت و روحیه جهادی، راهکار پیدا کنیم. اگر دست مسئول تصمیم‌گیر را بگیرید و وضع خوابگاه یا فضای آموزشی را به او نشان دهید، نگاهش تغییر می‌کند. دانشجو‌ها خودشان موجی از قدرت هستند و باید این مسائل را با مسئولان ذی‌ربط به صورت مستدل و پیگیرانه مطرح کنند.

وحدت و انسجام؛ اولویت مقابله با برنامه‌های دشمن

ظفرقندی با اشاره به شرایط جنگی منطقه و وحشی‌گری دشمن صهیونیستی که منجر به تخریب بیش از ۷۳ بیمارستان، بیش از ۲۰۰ مرکز بهداشتی، ۴۰ مرکز دارویی و شهادت بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز در سال تحصیلی جاری شده است، تاکید کرد: در چنین شرایطی که دشمن با طراحی‌های دشمنان به دنبال ایجاد جزیره‌های اختلاف و اغتشاش در کشور است، شرط اول در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی، حفظ «وحدت و انسجام ملی» است. نباید با بهانه‌های کوچک، وحدت را به هم زد؛ کار‌هایی که با دست باز می‌شوند را نباید با دندان باز کرد.

تأکید بر رفتار حرفه‌ای و اخلاق در نظام سلامت

ظفرقندی با تأکید بر اینکه رفتار حرفه‌ای تنها به پوشش محدود نمی‌شود، تصریح کرد: ما در زمان جنگ، مجروحان عراقی را هم درمان می‌کردیم و این «رفتار حرفه‌ای» است. هرگونه بی بندوباری که در شأن دانشگاه نیست، جایگاهی در این محیط مقدس ندارد. باید برای دانشجو تبیین کنیم که احترام به بیمار و اهتمام به محیط دانشگاه، جزو اصول لاینفک رفتار حرفه‌ای است.

وی ضمن قدردانی از زحمات معاونان فرهنگی، آنان را به پیگیری مجدانه، کاهش فضای خشم و ایجاد فضای امنیتی زدایی از طریق گفت‌و‌گو دعوت کرد و گفت: باید واقعیت‌ها را بدون بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی با مسئولان مطرح کنید تا با تدبیر از این شرایط عبور کنیم.