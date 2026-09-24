شهرستان مرزی و تاریخی تایباد مرکز ثقل تعاملات و دیپلماسی فرهنگی ایران و افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به تایباد گفت: شهرستان مرزی و تاریخی تایباد در تعامل و ارتباط با آن‌ سوی مرزها دارای پیشینه بالایی است و مرکز ثقل دیپلماسی فرهنگی ایران و افغانستان به شمار می‌ آید.

همایون امیرزاده افزود: ایران و افغانستان دارای مشترکات فرهنگی، زبانی، تاریخی و دینی فراوانی هستند و باید این ظرفیت با برگزاری رویدادها، نمایشگاه‌ ها، جشنواره‌ ها و محافل هنری در دو کشور به ظهور برسد.

وی ادامه داد: شهرستان تایباد از استعدادهای فرهنگی ارزشمندی برخوردار است و باید هنرمندان این خطه در زمینه‌های شعر و ادب، خوشنویسی، عکاسی و نمایش، هنرهای خود را در شهرهای مختلف افغانستان، به خصوص هرات باستان، عرضه و منتقل کنند.

نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه گسترش روابط فرهنگی با کشورهای همسایه در دستور کار دولت است، تصریح کرد: در شرایط تحریم‌ های سیاسی و اقتصادی، پیوندهای مردمی بین ایرانیان و دیگر ملل همسایه باید تحکیم یابد؛ زیرا فرهنگ و هنر، زبان مشترک همه جهانیان است.

امیرزاده بیان کرد: شهرستان‌ های واقع در نوار مرزی از محل اعتبارات امنیت پایدار به منظور برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری مصوب مورد پشتیبانی و تأمین مالی قرار می‌گیرند و جشنواره موسیقی ترنم‌های وحدت در تربت جام و تایباد به مناسبت هفته وحدت، نمونه‌ای از این برنامه‌ها بود.

وی با اشاره به هنر موسیقی مقامی اضافه کرد: شهرستان تایباد با توجه به وجود استادان برجسته ساخت و نواخت دوتار، مهد موسیقی مقامی شرق خراسان است و در این بین باید نسبت به اعطای درجه هنری به پیشکسوتان اهتمام ویژه‌ ای صورت گیرد.

نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنرهای نمایشی و سینمایی به علت اثرگذاری و داشتن هواخواه در سطح جامعه می‌ توانند با انتقال پیام‌ های خاص، گامی مثبت در آگاهی مردم بردارند.

امیرزاده افزود: وضعیت مجتمع فرهنگی هنری مفاخر تایباد به عنوان اولین نماد فرهنگی در ورودی به جمهوری اسلامی ایران مطلوب و مناسب نیست و نیازمند اختصاص اعتبارات بیشتر برای حفظ و نگهداری است.

وی خاطرنشان کرد: هیئت ارزیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دستور ویژه مقام عالی این وزارت به شهرستان‌ های فریمان، تربت جام، تایباد و باخرز سفر کرده است تا ضمن بررسی میدانی چالش‌ های موجود و ظرفیت‌ های بالقوه، تصمیم‌ سازی‌ هایی در رفع چالش و به فعلیت رساندن ظرفیت‌ ها انجام دهد.

شهرستان تایباد دارای ۱۰ انجمن فعال فرهنگی و هنری زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.