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استاندار اردبیل از افزایش حجم سرمایهگذاریها در استان خبر داد و گفت: تاکنون عملیات اجرایی تعداد ۶۱ طرح با ۸۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری از تفاهمنامههای سفر رئیسجمهور و همایش بینالمللی سرمایهگذاری آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در نشست تجلیل از واحدهای برتر اقتصادی استان اظهار کرد: این استان در زمینه افزایش حجم سرمایهگذاری رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: افزایش حجم سرمایهگذاری در استان منجر به افزایش تولید و اشتغال شده و نتیجه آن در سالهای بعد مشخص خواهد شد.
استاندار اردبیل به پیگیری مستمر تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط فعلی و ضرورت پایداری چرخه تولید، تأمین ارز، ترخیص کالا و تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی باید بهروز باشد.
امامی یگانه تصریح کرد: فعالان اقتصادی مردان میدان نبرد اقتصادی هستند و با توجه به بالا بودن نرخ تورم، تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی با قوت و بهطور مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به بررسی مسائل تولیدکنندگان در جلسات گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نشست با واحدهای اقتصادی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: در سطح کشور نیز سازوکارهایی برای حمایت از تولید با توجه به انحصار دریایی انجام شده و استفاده از ظرفیتهای مرزی استانها مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است.
استاندار اردبیل از برگزاری همایش تأمین مالی بنگاههای اقتصادی با حضور بانکها در هفته آینده خبر داد و بیان کرد: هدف از برگزاری این همایش تقویت ارتباط با بانکهای کشور و جذب منابع برای واحدهای اقتصادی است.
امامی یگانه تلاش برای توسعه زیرساختها را یادآور شد و ادامه داد: توسعه شبکه برق و گاز، ایجاد پست ثابت در شهرک صنعتی و اقدامات مرتبط با اجرای انرژی خورشیدی از جمله اقدامات زیرساختی در حوزه تولید است و افزون بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه خطوط برق و گاز هزینه شده است.
وی با اشاره به اصلاح ساز و کارهای اداری در راستای حمایت از سرمایهگذاری در استان، تصریح کرد: باید در تمام سطوح مدیران و کارکنان حمایت از سرمایهگذاران و کاهش روندهای اداری انجام شود.
استاندار اردبیل با تأکید بر پیگیری طرحهای اقتصادی در حال اجرای استان، پیگیری تفاهمنامههای سرمایهگذاری از محل سفر رییسجمهور و همایش سال گذشته سرمایهگذاری را ضروری دانست.
در جریان سفر سال گذشته رئیسجمهور به استان اردبیل اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکتها و هلدینگها مورد تصویب قرار گرفت.