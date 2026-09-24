به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول برگزاری تور والیبال ساحلی آزاد کشوری در مهریز، با اشاره به برگزاری دومین دوره این رقابت‌ها گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته، امکانات و شرایط برگزاری مسابقات ارتقا یافته و شاهد حضور تیم‌های بیشتری از مهریز و خارج از شهرستان هستیم. محمدجواد نظری، افزود: توسعه ورزش، ایجاد نشاط اجتماعی و شناسایی استعداد‌های جوان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رقابت‌هاست و تلاش می‌شود زمینه رشد و معرفی استعداد‌های والیبال ساحلی شهرستان در سطوح شهرستانی و استانی فراهم شود.

نظری با اشاره به حضور ۱۲ تیم در این دوره از مسابقات اظهار کرد: تیم‌های شرکت‌کننده در سه گروه چهار تیمی به رقابت می‌پردازند و تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله بعد صعود می‌کنند. همچنین دو تیم برتر از میان تیم‌های سوم گروه‌ها نیز جواز حضور در مرحله بعد را به دست خواهند آورد.مسئول برگزاری تور والیبال ساحلی آزاد کشوری در مهریز ادامه داد: پس از پایان مرحله گروهی، مسابقات مرحله یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی، رده‌بندی و فینال برگزار می‌شود.

وی از شهروندان و علاقه‌مندان به ورزش دعوت کرد با حضور در مجموعه ساحلی پارک سرو منگاباد، از نزدیک رقابت تیم‌های حاضر در این تور را تماشا کنند.

نظری همچنین از شهرداری باغشهر مهریز برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات برگزاری این رقابت‌ها قدردانی کرد و گفت: ایجاد مجموعه ساحلی پارک سرو منگاباد ظرفیت مناسبی برای توسعه ورزش و میزبانی از رویداد‌های ورزشی در شهرستان ایجاد کرده و امید است حمایت‌ها از برگزاری چنین رویداد‌هایی در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.