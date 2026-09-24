به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید پاکپور معمار امنیت پایدارکشور بود.

قائم‌مقام وزیر کشور با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید محمد پاکپور با بیان این مطلب افزود: خلاقیت‌های دفاعی و امنیتی این شهید در دوران دفاع مقدس همچنان مورد استفاده است و رهاورد آن امنیت در کشور است.

علی‌اکبر پورجمشدیان در سومین روز هفته دفاع مقدس و در مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید محمد پاکپور در روستای دهسد شهرستان خنداب، در استان مرکزی با اشاره به اینکه شهید پاکپور از میدانی‌ترین و میدان‌دیده‌ترین فرماندهان تاریخ نظامی کشور است افزود وی بخش قابل توجهی از عمر خود را در خطوط مقدم و مناطق عملیاتی سپری کرد و شناخت او از پاسگاه‌ها، مناطق مرزی و جغرافیای عملیاتی شمال‌غرب و جنوب‌شرق حتی در بسیاری از موارد از فرماندهان میدانی بیشتر بود.

وی این فرمانده عالی‌رتبه را دارای هوش نظامی بالا و اشراف کم‌نظیر بر جبهه مقاومت و تحولات منطقه دانست و گفت این فرمانده برجسته حدود ۴۵ سال به صورت مستقیم و مردانه در برابر دشمنان اسلام و ایران ایستاد و شخصاً در بسیاری از عملیات‌های جنوب‌شرق و شمال‌غرب حضور یافت و حاصل این حضور طولانی، شناخت دقیق از میدان، نیروها، ظرفیت‌ها و تهدید‌های مناطق مرزی بود؛ تجربه‌ای که نقش مهمی در شکل‌گیری امنیت پایدار در مرز‌های کشور داشت.

در این مراسم باشکوه همرزمان شهید از اقصی نقاط کشور در کنار آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان و مهدی زندیه‌وکیلی استاندار، نمایندگان استان در مجلس و شماری از فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا حضور داشتند.

حاضران پس از مراسم در کنار مادر و خانواده شهید بر مزار این شهید فقید حاضر شدند.

سردار پاکپور شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و در جریان حملات گسترده و ترکیبی دشمن آمریکایی صهیونیستی به تهران، همراه با جمعی از دیگر فرماندهان ارشد کشور به فیض عظیم شهادت نائل آمد و پس از عمری مجاهدت خالصانه به همرزمان شهیدش پیوست.

پیکر مطهر این شهید والامقام روز جمعه ۲۲ اسفند پارسال در مراسمی باشکوه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم استان مرکزی ابتدا در اراک تشییع و سپس به شهر خنداب منتقل و بنا بر وصیت خود، در گلزار شهدای روستای دهسد خنداب در کنار آرامگاه برادر شهیدش آرام گرفت.