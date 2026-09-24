به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی گزارش حریق یک خانه ویلایی در بلوار شهید انصاری رشت، ۲۴ آتش نشان با ۸ خودروی اطفایی و آبرسان از ۴ ایستگاه آتش نشانی به سرعت به محل حادثه واقع در کوچه بهارستان اعزام شدند.

شهرام مومنی با اشاره به دودگرفتگی شدید این خانه مسکونی، افزود: با وجود پشت بام‌های بهم پیوسته و چوبی، شعله ور بودن آتش و خطر سرایت به خانه‌های مجاور، این حریق به سرعت مهار شد و به کسی آسیب جانی نرسید.

وی گفت: علت حادثه در دست بررسی است.