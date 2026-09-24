به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در قالب طرح یادواره های خانگی شهدا سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با پدر شهیدان محمدرضا و محمدمحسن فطرس دیدار کرد.

محمدرضا فطرس از فرماندهان واحد تخریب تیپ امام حسن(ع) در عملیات بدر و محمدمحسن فطرس نیز در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیدند.

در این دیدار از صبر و ایستادگی پدر این دو شهید تجلیل شد.





