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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ مهر و ایثار به یاد شهید دانشآموز امیرعباس جعفرآبادی در گلزار شهدای روستای اسفندان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، جمعی از مسئولان شهرستان ساوه با حضور در منزل شهیدان اسحاقی، مصدقی و راهی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از صبر، استقامت و فداکاری آنها تجلیل کردند.
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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مزار مطهر شهید امیرعباس جعفرآبادی عطر افشانی و گلباران شد. به یاد این شهید دانش آموز زنگ مهر و ایثار در گلزار شهدای روستای اسفندان نواخته شد.
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با شروع سال تحصیلی جدید زنگ نماز در مدارس شهرستان شازند نواخته شد.
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به مناسبت هفته دفاع مقدس رژه موتوری اقتدار بسیجیان در سطح شهر کمیجان برگزار شد.
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همایش بزرگ جان فدایان شهرستان محلات با حضور اقشار مختلف مردم و نیروهای مسلح برگزار شد.
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به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه اسوه در شهر کمیجان برپا شده است.
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