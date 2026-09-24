به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، جمعی از مسئولان شهرستان ساوه با حضور در منزل شهیدان اسحاقی، مصدقی و راهی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از صبر، استقامت و فداکاری آنها تجلیل کردند.

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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مزار مطهر شهید امیرعباس جعفرآبادی عطر افشانی و گلباران شد. به یاد این شهید دانش آموز زنگ مهر و ایثار در گلزار شهدای روستای اسفندان نواخته شد.

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با شروع سال تحصیلی جدید زنگ نماز در مدارس شهرستان شازند نواخته شد.

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به مناسبت هفته دفاع مقدس رژه موتوری اقتدار بسیجیان در سطح شهر کمیجان برگزار شد.

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همایش بزرگ جان فدایان شهرستان محلات با حضور اقشار مختلف مردم و نیرو‌های مسلح برگزار شد.

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به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه اسوه در شهر کمیجان برپا شده است.

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