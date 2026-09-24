پخش زنده
امروز: -
آیین گلباران و عطرافشانی گلزار شهدای زنجان با عنوان"میهمانی لاله ها" در سومین روز از هفته دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، مردم استان زنجان با حضور در گلزارهای شهدا، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند و با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
در این آیین، گلزار شهدای زنجان عطر و رنگ لالهها گرفت و اقشار مختلف مردم با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد شهدای والامقام را گرامی داشتند.
حضور مردم در این مراسم، جلوهای از زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد و راه شهیدانی است که برای دفاع از میهن و ارزشهای انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند.