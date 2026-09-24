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استاندار خوزستان با حضور در بیمارستان طالقانی اهواز از سه کارمند مصدوم حادثه آتشسوزی پالایشگاه آبادان عیادت کرد و از انجام اقدامات درمانی لازم برای آنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،سید محمدرضا موالیزاده روز پنجشنبه دوم مهر ۱۴۰۵ در حاشیه عیادت از مصدومان حادثه پالایشگاه آبادان در بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی اهواز گفت: در پی حادثهای که در پالایشگاه آبادان رخ داد، سه نفر از کارکنان این مجموعه دچار حریق شدند و هماکنون در بیمارستان طالقانی اهواز بستری هستند.
وی با اشاره به روند درمان مصدومان افزود: اقدامات لازم درمانی برای این افراد در حال انجام است و امیدواریم شرایط آنان بهبود پیدا کند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه درجات سوختگی مصدومان متفاوت است، گفت: تمامی اقدامات مورد نیاز برای درمان این افراد در بیمارستان در حال انجام است.
موالیزاده با اشاره به زمان لازم برای ارزیابی دقیق وضعیت مصدومان تصریح کرد: ظرف ۲۴ ساعت آینده میتوان درباره وضعیت آنان نظر دقیقتری ارائه کرد و امیدواریم با بهبودی، از این شرایط خارج شوند.
وی با قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت اظهار داشت: این افراد کارکنانی وظیفهشناس هستند که در شرایط سخت و در نقاط حساس صنعت مشغول به کار هستند و برای انجام وظایف و مأموریتهای خود از جان مایه میگذارند.
استاندار خوزستان در پایان با اشاره به آمادگی بیمارستان طالقانی اهواز گفت: دستاندرکاران بیمارستان بحمدالله پای کار هستند و امیدواریم هرچه سریعتر این مصدومان بهبود پیدا کنند و از این شرایط خارج شوند.