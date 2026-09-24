در رقابت‌های امروز، ملی‌پوش ژیمناستیک کشور با هدایت مربی قزوینی به مدال نقره بازی‌های آسیایی دست یافت و تیم هندبال دانشگاه آزاد قزوین نیز لیگ برتر را با پیروزی قاطع مقابل حریف خود آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ درخشش و افتخارآفرینی ورزشکاران استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی ادامه دارد.

تاریخ‌سازی شاگردان رضا خیرخواه در ناگویا

در بازی‌های آسیایی ناگویا، آرمان خدایی ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، موفق شد در فینال خرک حلقه برای نخستین بار در تاریخ این رشته، صاحب نشان نقره شود. هدایت تیم ملی ژیمناستیک در این رقابت‌ها بر عهده رضا خیرخواه، مربی توانمند قزوینی است. همچنین سیاوش سیاهی، مهدی احمدکهنی و مهدی الفتی نیز با هدایت این سرمربی به فینال بخش‌های دارحلقه و پرش خرک راه یافته‌اند.

گام بلند هندبالیست‌های دانشگاه آزاد قزوین

در لیگ برتر هندبال بانوان کشور، تیم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در نخستین دیدار خود مقابل تیم «صید و ساحل بندرلنگه» به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۳۰ بر ۲۱ به پیروزی برسد. لیگ برتر هندبال بانوان امسال با حضور ۸ تیم برگزار می‌شود.

جدال دشوار پردیس شهید شیری با گیتی‌پسند

در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، تیم «پردیس شهید شیری قزوین» فردا در هفته ششم مسابقات، میزبان گیتی‌پسند اصفهان، مدافع عنوان قهرمانی است. این دیدار از ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی قزوین برگزار خواهد شد. نماینده استان که تاکنون امتیازی کسب نکرده، در این بازی حساس خانگی به دنبال تغییر شرایط خود در جدول رده‌بندی است.