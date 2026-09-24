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مراسم غبارروبی گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان نیشابور با حضور رزمندگان، خانوادههای شهدا و آحاد مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پیشکسوت دفاع مقدس، در آیین غبارروبی گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان نیشابور با اشاره به اهمیت فرهنگ شهادتطلبی و جهاد تبیین، سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل را ستود و آن را ادامه راه شهیدان و امام راحل دانست.
در این مراسم، استاد حسین خسروی از پیشکسوتان دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت، به تبیین جایگاه فرهنگ شهادت و جهاد تبیین پرداخت.
وی با اشاره به ویژگیهای شهید سلیمانی گفت: حاج قاسم با دست پر آمد و همواره دغدغه جوانان، دانشآموزان و دانشجویان را داشت. او به دنبال آن بود که هم دنیا و هم آخرت را برای نسل جوان تأمین کند. شهید سلیمانی با تقویت جریان مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، پاکستان و یمن، الگویی ماندگار از ایثار و شهادتطلبی را به جهانیان معرفی کرد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت فرهنگ شهادت در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی افزود: این فرهنگ شهادت طلبی است که پیامبر اکرم (ص) و امام راحل (ره) بر آن تأکید داشتند. وقتی انسانی در راه خدا شربت شهادت مینوشد، این مسیر نورانی ادامه مییابد. ما با این تفکر زندهایم و همین تفکر است که انقلاب اسلامی را در برابر همه توطئهها بیمه کرده است.
وی در خصوص اهمیت سخنان رئیسجمهور پزشکیان در سازمان ملل نیز اظهار داشت: امروز اگر میبینید تمام رسانههای دنیا به سخنرانی رئیسجمهور محترم ما واکنش نشان میدهند، به دلیل اقتدار و منطق محکم ایشان است. رئیسجمهور ما با نقد و استدلال مستند، جلوی آمریکا را در تریبون سازمان ملل گرفت و نیویورک را به محاکمه کشید. او با لباس مشکی در سازمان ملل حاضر شد و نمایندگی از ملت عزادار ایران را در مقابل دنیا به نمایش گذاشت.
وی ادامه داد: رئیسجمهور در سخنرانی خود تمام مظلومیت ملت ایران را در کتابی با عنوان «کمک آمریکایی» جمع کرد و جنایتهای آمریکا را برای جهانیان افشا نمود. او اروپا را به محاکمه کشید و سازمان ملل را زیر سؤال برد که چرا موشکهای اتمی در اختیار اسرائیل است، اما بازرسان آژانس اتمی بیشتر از همه در ایران بازرسی میکنند. این همان جهاد تبیینی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشتند.
خسروی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مداحان در اسفند ۴۳ خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند بدانید جهاد تبیین در مراحلی از جهاد نظامی مهمتر است. امروز رئیسجمهور ما این جهاد تبیین را به نحو احسن انجام داد و سازمان ملل و نمایندگان دنیا را بازخواست کرد. ما با این تفکر زندهایم و اگر ایدههای امام شهید ما در همه دولتها اجرا میشد، وضع ما به لحاظ دنیوی بسیار بهتر از این بود.
در این مراسم، شرکتکنندگان با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، بار دیگر با آرمانهای والای شهدا و امام راحل تجدید میثاق کردند.