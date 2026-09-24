مدیرعامل پالایشگاه آبادان با اشاره به آسیب وارد شده به یکی از کوره‌های این مجموعه که امروز اتفاق افتاد، گفت: هیچ خللی در تولید بنزین ایجاد نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فردین راشدی امروز ٢ مهرماه در حاشیه بازدید استاندار خوزستان از این مجموعه، با قدردانی از حضور استاندار، با اشاره به آسیب‌ وارد شده به یکی از کوره‌های این مجموعه اظهار کرد: این کوره سال‌ها عملاً در مدار بهره‌برداری ضروری نبود و صرفاً نقش پیش‌گرم‌کن را برای ما بازی می‌کرد. این موضوع به حادثه سال گذشته واحد هفت مربوط می‌شود.

وی افزود: بخش اتمسفریک این واحد با ٧۵ هزار بشکه راه‌اندازی شد، ان‌شاءالله بعد از آن به ٨۰ هزار بشکه می‌رسانیم. این واحد بدون وجود این کوره نیز می‌تواند با فرآوری مطلوب در مدار باشد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان بیان کرد: قول می‌دهم ظرف دو ماه آینده این کوره را بازسازی کنیم و به‌عنوان یک یدک برای موارد احتیاطی داشته باشیم، زیرا واحدهای دیگر با ظرفیت بالاتر می‌توانند همان نقش را ایفا کنند.

راشدی گفت: واحدهای ما با ۴٣۰ هزار بشکه در مدار بهره‌برداری است. بنزین‌سازی ما در سطح ١١ میلیون لیتر در روز بود و الان حدود ٨ میلیون لیتر تولید بنزین داریم که پیش‌بینی می‌شود با تثبیت واحدهای تبدیلی، تا فردا به همان ١١ میلیون لیتر در روز برگردیم.

وی اظهار کرد: هیچ خللی در تولید بنزین نداریم و این کوره هیچ نقش فرآیندی برای ما ندارد و صرفاً یک پیش‌گرم‌کن است که در موارد اضطرار اصلاح می‌شود. من ضرورتی برای راه‌اندازی آن نمی‌دیدم، اما همکارانم تصمیم گرفتند آن را راه‌اندازی کنند. اصل مطلب، واحدهای تخلیه در اتمسفر بود که همگی بحمدالله در مدار قرار گرفتند.

صبح امروز، پنجشنبه دوم مهر، در برخی مناطق شهری آبادان صدایی شنیده شد. معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان به رسانه‌ها اعلام کرد: صدای شنیده شده در برخی مناطق شهری آبادان به دلیل نقص فنی در یکی از واحدهای صنعتی پالایشگاه آبادان بوده و این نقص فنی هیچ گونه خللی در تولید بنزین ایجاد نخواهد کرد و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.