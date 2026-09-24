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با افزایش زبالههای صنعتی و کاهش ذخایر طبیعی، ضرورت بازنگری در فرآیند تولید و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی بیش از پیش احساس میشود.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ،با اصلاح قانون مدیریت پسماندها در مجلس شورای اسلامی، تولیدکنندگان موظف خواهند شد ضمن استفاده از مواد بازیافتی در خط تولید، هزینههای بازیافت و خسارت پسماند محصولات خود را نیز تامین کنند.
بر اساس قانون مدیریت پسماند، یکهزارم تولیدات و فروش تولیدکنندگان باید برای مدیریت پسماند از طریق سازوکارهای تعیینشده اختصاص یابد. همچنین در ماده ۱۲ آییننامه مربوط، نیمدرهزار عوارض نیز برای واریز به صندوق ملی محیط زیست پیشبینی شده است.