مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: متقاضیان خرید بیمه سربازی با حداقل یک سال پرداخت حق بیمه، می‌توانند بر اساس ماه‌های خدمت و میزان دستمزد، بیمه مدت سربازی خود را به اقساط خریداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کیوان مرتضوی گفت: براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شامل بیمه‌شدگان اجباری، اختیاری و دریافت‌کنندگان مقرری بیکاری، برای خرید حق بیمه دوران خدمت سربازی باید هنگام ثبت درخواست، حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.

وی با بیان اینکه افرادی که کارت خدمت هوشمند دارند، باید به سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir مراجعه کنند، افزود: بیمه شده در این سامانه پس از انتخاب گزینه «بیمه‌شدگان» و «امور بیمه‌شدگان»، گزینه «محاسبه خرید خدمت سربازی» را انتخاب کنند که در نهایت پس از انجام محاسبات، مبلغ قابل پرداخت به متقاضی اعلام می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید به امکان پرداخت اقساطی حق بیمه سربازی حداکثر تا ۱۲ ماه، گفت: مبلغ خرید حق بیمه دوران سربازی بر اساس تعداد ماه‌های خدمت با نرخ ۲۳ درصد و میانگین دستمزد، مشمول کسر حق بیمه، محاسبه می‌شود.

کیوان مرتضوی افزود: در این محاسبه، میانگین مبلغ حق بیمه پرداختی در یک سال آخر یا مبلغ حق بیمه ماه آخر هر کدام که بیشتر باشد به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سقف مدت قابل قبول برای احتساب سابقه سربازی ۳۰ ماه اعلام شده است، گفت: بر اساس مقررات، بخشی از حق بیمه دوران سربازی بر عهده دولت و بخش دیگر بر عهده بیمه‌شده است.