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رزمایش «جان‌فدا»؛ نمایش آمادگی مردم در شیراز

رزمایش «جان‌فدا» با حضور گسترده مردم و بسیجیان در شیراز برگزار شد و شرکت‌کنندگان با اجرای برنامه‌های مختلف، بر آمادگی و همبستگی خود تأکید کردند.
عکاس :فریبا فضلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ - ۱۹:۰۰
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برچسب ها: جان فدا ، مردم ، هفته دفاع مقدس ، شیراز
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