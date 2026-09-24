رزمایش «جان‌فدا» با حضور گسترده مردم و بسیجیان در شیراز برگزار شد و شرکت‌کنندگان با اجرای برنامه‌های مختلف، بر آمادگی و همبستگی خود تأکید کردند.

عکاس : فریبا فضلی