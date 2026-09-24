سروان مجید بهرامی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود، حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سروان مجید بهرامی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود، حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آسمانی شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان، سروان مجید بهرامی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود، حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آسمانی شد.

سروان بهرامی بر اثر برخورد خودروی قاچاقچیان و در حین مأموریت آسمانی شده است.