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سروان مجید بهرامی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود، حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سروان مجید بهرامی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود، حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آسمانی شد.
بر اساس اعلام روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان، سروان مجید بهرامی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود، حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آسمانی شد.
سروان بهرامی بر اثر برخورد خودروی قاچاقچیان و در حین مأموریت آسمانی شده است.