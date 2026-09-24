معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه عام حکمرانی است، گفت: همه دستگاه‌های نظام حکمرانی و مردم در از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم مسئولیت دارند و قوه قضاییه نقش راهبری، پیگیری، مطالبه‌گری و نظارت بر اجرای سیاست‌های پیشگیرانه را بر عهده دارد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در برنامه صف اول گفت: پیشگیری از وقوع جرم براساس قانون یکی از مأموریت‌های قوه قضاییه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد تذکر و تصریح قرار گرفته و در بند ۵ این اصل، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عنوان یکی از وظایف پنجگانه قوه قضاییه در فرآیند تأمین و تحقق عدالت تعیین شده است.

امیری اصفهانی در پاسخ به این سؤال که آیا این مسئولیت فقط بر عهده دستگاه قضایی است، گفت: اساساً پیشگیری از وقوع جرم وظیفه عام حکمرانی است؛ یعنی همه دستگاه‌های تشکیل‌دهنده نظام حکمرانی به علاوه مردم، در عرصه از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم مسئولیت دارند.

معاون اجتماعی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه از این جهت که بخشی از نظام حکمرانی است در این عرصه دارای مسئولیت است، اما تمام مسئولیت بر عهده قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه نقش راهبری، پیگیری، مطالبه‌گری و نظارت بر اقدامات اشخاصی که بازیگران عرصه پیشگیری از وقوع جرم هستند را ایفا می‌کند و حلقه واصل بین همه دستگاه‌ها است.

امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه هم باید درون خود اقدامات مباشرتی و مداخلات مناسب انجام دهد و هم دستگاه‌های دیگر و سایر دستگاه‌های متصل و زیرمجموعه نظام حکمرانی را راهبری و هدایت کند و سیاست‌های ناظر به پیشگیری از وقوع جرم را پس از تصویب در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پیگیری نماید.

معاون اجتماعی قوه قضاییه بیان کرد: علاوه بر آن، قوه قضائیه باید نظارت بر اجرا داشته باشد، گزارش مناسب به مراجع مقرر بدهد و مردم را تشویق به مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم کند. این پیوند بین سه قوه و مردم منجر به کاهش خطرات وقوع جرم و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌گردد.

امیری اصفهانی درباره مسئولیت دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: تمام دستگاه‌های مؤثر در نظام اجرایی و حکمرانی کشور براساس وظیفه ذاتی که در قوانین بر عهده آنها است، مکلفند از اقداماتی که منجر به وقوع جرم و ناهنجاری‌های رفتاری و آسیب‌های اجتماعی می‌گردند، جلوگیری کنند و ساز و کار‌ها و فرآیند‌ها را اصلاح نمایند.

معاون اجتماعی قوه قضاییه در تعریف وقوع جرم اظهار داشت: جرم آن چیزی است که در قانون به عنوان یک امر ممنوع برای آن مجازات تعیین شده است، اما پیشگیری از وقوع جرم فقط محدود به آن اقدام ممنوع و مجرمانه نمی‌گردد؛ بلکه برخی اوقات ناهنجاری‌های رفتاری، آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی، زمینه‌ساز وقوع جرم می‌شوند.

امیری اصفهانی ادامه داد: بخشی از این جرایم به صورت ارادی یا غیرارادی و بخشی به دلیل ناآگاهی یا سازمان‌یافته است و هر چیزی که باعث می‌شود زمینه جرم ایجاد شود، در دایره مدیریت پیشگیری قرار می‌گیرد. در هر دو حالت، مردم شریک اصلی در این فرآیند هستند و ذی‌نفع اصلی در پیشگیری از وقوع جرم، مردم می‌باشند.