حضور قالیباف در منزل شهیدان خادمی و نصیرزاده
رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل شهیدان سردار سرلشکر خادمی و امیر سرلشکر نصیرزاده، با تجلیل از مجاهدتهای خالصانه آنان، بر ویژگیهای بارز شخصیتی و مدیریتی این دو شهید والامقام تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
محمدباقر قالیباف عصر امروز در منزل امیر سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار سرلشکر مجید خادمی رئیس فقید سازمان اطلاعات سپاه، حضور یافت و با اعضای خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس مجلس در این دیدارها ضمن تجلیل از خانواده این شهدا با اشاره به جایگاه ویژه شهید خادمی، کارآمدی و تلاش خستگیناپذیر او را در عرصههای خطیر حفاظت و اطلاعات کمنظیر خواند و میراث تربیتی و قرآنی او را ستود.
وی همچنین با ادای احترام به شهید نصیرزاده تأکید کرد: شهادت میدهم او برادری مؤمن، پرتلاش، خردمند و حکیم بود که با کمالات شایسته، در تمامی مسئولیتها از جمله وزارت دفاع خوش درخشید.