ایزدخواست در چهارمین هفته نکوداشت خود، میزبان رویدادی فرهنگی بود که در آن تاریخ، هنر، آیین‌های بومی و توانمندی‌های مردم این شهر در مجموعه تاریخی ایزدخواست به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در بخش‌های مختلف این رویداد، جلوه‌هایی از فرهنگ و میراث بومی ایزدخواست از جمله پخت آش ماسوا، شیره انگور و شیرینی‌های سنتی، نمایش صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی بانوان به نمایش درآمد.

هفته نکوداشت ایزدخواست با هدف معرفی هویت تاریخی و فرهنگی شهر، حمایت از هنرمندان، حفظ و احیای میراث بومی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری برگزار می‌شود و امسال چهارمین دوره این رویداد فرهنگی در ایزدخواست بود.

ایزدخواست با برخورداری از قلعه تاریخی و مجموعه‌ای از بناها، آیین‌ها، هنر‌ها و سنت‌های بومی، بخشی از تاریخ و فرهنگ کهن ایران را در خود جای داده است و برگزاری هفته نکوداشت، فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها به مردم و گردشگران و تقویت پیوند میان میراث گذشته و زندگی امروز این شهر به شمار می‌رود.