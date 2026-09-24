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به مناسبت هفته دفاع مقدس و جانفشانیهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای همدان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نکوداشت یاد و خاطره ایثارگریها و جانفشانیهای رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس، مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای همدان همزمان با سراسر کشور برگزار شد
فرمانده سپاه انصارالحسین استان در این آیین ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: امنیت و اقتدار ایران اسلامی را مدیون خون پاک شهدا هستیم.
سردار زارع کمالی افزود: حضور در کنار مزار شهدا قلبهای ما را پاک میکند.
در این مراسم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان و نیروهای مسلح با ادای احترام به مقام شهیدان، بر تداوم مسیر ایثار و شهادت و پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس تأکید کردند.