به مناسبت هفته دفاع مقدس و جانفشانی‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای همدان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نکوداشت یاد و خاطره ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس، مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای همدان همزمان با سراسر کشور برگزار شد

فرمانده سپاه انصارالحسین استان در این آیین ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: امنیت و اقتدار ایران اسلامی را مدیون خون پاک شهدا هستیم.

سردار زارع کمالی افزود: حضور در کنار مزار شهدا قلب‌های ما را پاک می‌کند.

در این مراسم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان و نیرو‌های مسلح با ادای احترام به مقام شهیدان، بر تداوم مسیر ایثار و شهادت و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کردند.