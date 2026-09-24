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مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان یزد با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نهالهای تولیدی گفت: سلامت، اصالت و استاندارد بودن نهال، از مهمترین الزامات توسعه باغات پایدار است و جابهجایی نهال باید با دریافت گواهی سلامت صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، یدالله جوادپور در کمیته فنی نهال استان یزد با اشاره به وضعیت نهالستانهای استان یزد اظهار کرد: ارتقای سلامت نهالهای تولیدی و نظارت دقیق بر فرآیند تولید و توزیع، نقش مهمی در افزایش بهرهوری باغات، پایداری تولید و مدیریت بهینه منابع آب دارد.
وی افزود: در سال جاری برنامههای منسجمی برای ارتقای وضعیت نهالستانها، استانداردسازی فرآیند تولید و تقویت نظارت بر توزیع نهال در دستور کار قرار گرفته است تا بهرهبرداران بتوانند نهالهای سالم، گواهیشده و متناسب با شرایط اقلیمی استان یزد را تهیه کنند.
جوادپور با اشاره به اهمیت نظارت از مبدأ تولید تصریح کرد: دریافت گواهی سلامت نهال در زمان نقلوانتقال، یکی از الزامات مهم برای جلوگیری از جابهجایی آفات و عوامل بیماریزا و صیانت از باغات استان یزد است و این فرآیند باید با دقت و بر اساس دستورالعملهای ابلاغی سازمان حفظ نباتات کشور صورت گیرد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان یزد ادامه داد: نحوه ثبتنام نهالکاران برای دریافت مجوز نهالستان و گواهی سلامت، شیوه نمونهبرداری مطابق دستورالعملهای سازمان حفظ نباتات، پایش فصلی نهالستانها توسط کلینیکهای کددار قرنطینه، نحوه همکاری با کلینیکهای جدید و ثبت اطلاعات در سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات از محورهای مورد بررسی در این کمیته بود.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی و تعیین تکلیف نهالستانهای غیرمجاز، فعالیت مؤثر کلینیکهای کددار قرنطینه در حوزه نهالستانها، مستندسازی اقدامات قرنطینهای و تقویت نظارت از مبدأ تولید تأکید کرد.
جوادپور خاطرنشان کرد: کنترل سلامت نهال در مراحل تولید و پیش از انتقال به مناطق مختلف، اقدامی پیشگیرانه برای کاهش خطر انتشار آفات و بیماریهاست و میتواند از تحمیل خسارتهای اقتصادی به باغداران در سالهای آینده جلوگیری کند.
محمدرضا غفاریان مدیر باغبانی استان یزد، هدف از بررسیهای فنی را ارزیابی وضعیت سلامت نهالها از نظر آفات و بیماریها، بررسی میزان تولید نهال و پیگیری دریافت شناسه نهال از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال عنوان کرد.
وی، با اشاره به نقش نهال مرغوب و استاندارد در توسعه صنعت باغبانی اظهار کرد: استفاده از نهال استاندارد و باکیفیت، زمینه ایجاد باغهای یکنواخت، افزایش کمی و کیفی تولید و کاهش هزینههای تولید در بلندمدت را فراهم میکند.
گفتنی است شناسه نهال نشاندهنده سلامت، اصالت و استاندارد بودن نهال است و نهالهای دارای این شناسه تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تولید میشوند.