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سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تشریح جزئیات عملیات علیه سعودیها گفت: اتاقهای عملیات و فرماندهی و کنترل، انبارهای سلاح و چندین موضع مهم دیگر متعلق به تجمعات نیروهای دشمن سعودی در منطقه الطوال در جیزان را هدف قرار دادیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: در چارچوب تجاوزی که دشمن سعودی علیه کشورمان به راه انداخته است و همزمان با تشدید حملات موشکی به مناطق مرزی در استانهای صعده و حجه با بیش از ۲۰۰ موشک که از جیزان شلیک شده است و با توجه به رصد تحرکات گسترده دشمن سعودی با هدف تشدید تنش در مناطق مرزی، نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال یک عملیات نظامی پیشدستانه، ویژه و گسترده را با دهها فروند موشک بالستیک و پهپاد اجرا کردند.
وی افزود: در این عملیات، اتاقهای عملیات و فرماندهی و کنترل، انبارهای سلاح و چندین موضع مهم دیگر متعلق به تجمعات نیروهای دشمن سعودی در منطقه الطوال در جیزان، وابسته به آنچه «لشکر ششم واکنش سریع» نامیده میشود، هدف قرار گرفت. همچنین مواضع و سکوهای شلیک موشک در اردوگاه الدغاغیر در منطقه جیزان هدف قرار گرفت و چندین اردوگاه دشمن سعودی در منطقه جیزان نیز هدف حمله قرار گرفت. صدها نفر از نیروها و مزدوران دشمن سعودی، شامل نیروهای یمنی و سودانی، کشته و زخمی شدند و دهها نفر از نیروها و افسران دشمن سعودی نیز کشته و زخمی شدند. تعدادی از انبارهای سلاح دشمن سعودی منهدم شد.
یحیی سریع خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ما همچنان با تمام توان و قاطعیت به اجرای وظایف خود در پاسخ به منابع تهدید، پاسخ به هرگونه حمله یا تجاوز و رصد و هدف قرار دادن همه تحرکات خصمانه در هر مکانی، به اذن خداوند متعال، ادامه میدهند. به تحمیل معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» و هدف قرار دادن تجمعات نیروهای وابسته به دشمن سعودی ادامه میدهیم تا تجاوز علیه کشورمان متوقف و محاصره کشور عزیزمان پایان یابد.