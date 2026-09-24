رئیس اداره حفاظت محیط زیست خلخال از دستور کار تبدیل زیستگاه ازناو به پناهگاه حیات وحش به عنوان یکی از اهداف و برنامه‌های سازمان متبوع در این شهرستان با هدف صیانت بیشتر از آن زیستگاه و گونه‌های مربوطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسین معصوم‌زاده روز پنجشنبه اظهار کرد: پیش از این با ثبت ملی بخشی از زیستگاه‌های خلخال به عنوان «منطقه حفاظت شده آق داغ» و ثبت «اثر طبیعی غار یخگان در شاهرود» ۲ محور از چهار محور یا هدف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در این شهرستان محقق شده بود.

وی افزود: با نهایی شدن طرح تبدیل زیستگاه «کل و بز ازناو» به پناهگاه حیات وحش، سومین هدف سازمان حفاظت محیط زیست در شهرستان خلخال محقق می‌شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست خلخال ادامه داد: تلاش‌ها برای اختصاص بخشی از منطقه حفاظت شده آق داغ به عنوان «پارک ملی» در جریان است و در صورت تأمین اعتبار برای خرید مستثنیات، چهارمین هدف سازمان در این شهرستان محقق خواهد شد.

معصوم‌زاده با انتقاد از روند توزیع مهمات شکاری، اظهار کرد: با وجود ممنوعیت ۱۰ ساله صدور پروانه شکار پرندگان در خلخال، توزیع سالانه سهمیه فشنگ میان دارندگان سلاح‌های مجاز، انگیزه شکار غیرمجاز را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد که سازمان‌های توزیع‌کننده باید پیش از اقدام به توزیع مهمات، با اداره حفاظت محیط زیست هماهنگی لازم را داشته باشند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست خلخال با اشاره به آمار تخلفات زیست محیطی در نیمه نخست سال جاری، اعلام کرد: با وجود فصل زاد و ولد حیوانات، ۱۳ پرونده اقدام به صید و شکار غیرمجاز تشکیل شده است.

معصوم زاده اضافه کرد: همچنین ۶ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و قاچاق کشف و ضبط و ۹ پرونده مربوط به تصرف غیرمجاز اراضی در دادگستری ثبت شده است.

وی از برنامه‌ریزی تهیه دستگاه «کوادکوپتر» جهت گشت و کنترل هوایی مناطق حفاظت شده خبر داد و گفت: با توجه به گستردگی زیستگاه‌ها و کمبود نیروی انسانی و خودرو، این اقدام با حمایت استانداری اردبیل به زودی در این شهرستان اجرا خواهد شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست خلخال با اشاره به افزایش تعارض میان انسان و حیات وحش (مانند خرس و پلنگ) در محیط‌های انسانی، دلیل اصلی را تعرض انسان به زیستگاه‌ها دانست و تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست خلخال تلاش می‌کند از طریق عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه، خسارات وارده به محصولات کشاورزی، باغی و زنبورستان‌ها را جبران کند.

شهرستان کوهستانی خلخال در جنوب استان اردبیل واقع شده و منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع آق داغ در آن واقع شده و منظقه طبیعی آزناو نیز از دیگر مناطق زیست محیطی و حایز اهمیت این شهرستان است.