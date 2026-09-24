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عملیات نصب پایههای چراغ روشنایی در مرحله دوم بلوار ورودی شهر خضرآباد با هدف افزایش ایمنی تردد، بهبود دید رانندگان و ارتقای منظر شهری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع شهردار خضرآباد با اعلام این خبر گفت: تأمین روشنایی مناسب در معابر شهری، بهویژه مسیرهای ورودی و پرتردد، از اولویتهای مدیریت شهری است و اجرای طرح روشنایی بلوار ورودی خضرآباد نیز در همین راستا در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
وی افزود: با آغاز عملیات نصب پایههای چراغ، زیرساختهای لازم برای تأمین روشنایی این بخش از بلوار فراهم میشود و تلاش خواهد شد روند اجرای طرح با جدیت و سرعت مناسب ادامه یابد.
شهردار خضرآباد، افزایش ایمنی تردد، ارتقای دید رانندگان و بهبود سیمای شهری را از مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: تکمیل و بهسازی زیرساختهای شهری و فراهم کردن محیطی ایمن و مطلوب برای شهروندان، از برنامههای مهم شهرداری است.
زارع خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف شهر، متناسب با اولویتها و نیازهای شهروندان ادامه خواهد داشت.