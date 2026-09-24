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استاندار خوزستان با حضور در بیمارستان طالقانی اهواز و عیادت از ۳ کارمند مصدوم حادثه آتشسوزی پالایشگاه آبادان، از انجام اقدامات درمانی لازم برای آنان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در ۲۴ ساعت آینده وضعیت این مصدومان بهبود یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، روز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ در حاشیه عیادت از مصدومان حادثه پالایشگاه آبادان در بیمارستان طالقانی اهواز گفت: به دنبال حادثهای که در پالایشگاه آبادان رخ داد، ۳ نفر از کارکنان آن مجموعه دچار حریق شدند و هماکنون در بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی بستری هستند.
وی با اشاره به روند درمان این مصدومان افزود: اقدامات لازم در حال انجام است و امیدواریم شرایط آنان بهبود پیدا کند؛ درجات سوختگی این افراد متفاوت است و همه کارهای لازم در بیمارستان در حال انجام است.
موالی زاده با اشاره به زمانبندی اعلام نظر قطعی درباره وضعیت مصدومان تصریح کرد: طبیعتاً در ظرف ۲۴ ساعت آینده میتوان درباره وضعیت آنان نظر داد و انشاءالله که بهبودی پیدا کنند و از این شرایط خارج شوند.
استاندار خوزستان با قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت اظهار داشت: این افراد، کارکنان وظیفهشناسی بودند که در سختترین شرایط در صنعت و نقاط حساس مشغول به کار هستند و واقعاً از جان مایه میگذارند تا به وظایف و مأموریتهای خود عمل کنند.
وی در پایان با اشاره به آمادگی بیمارستان طالقانی بیان کرد: دستاندرکاران در بیمارستان طالقانی بحمدالله پای کار هستند و امیدواریم هرچه زودتر این مصدومان بهبود پیدا کنند و از این شرایط خارج شوند.