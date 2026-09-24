به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی از برگزاری اجلاسیه بزرگداشت شهدای روستای دهسد خنداب با حضور حدود ۲ هزار نفر در جوار مزار شهید محمد پاکپور خبر داد و گفت: همزمان با این مراسم، طرح‌های مختلف جهادی، محرومیت‌زدایی، درمانی و حمایتی در ۸۶ روستای شهرستان خنداب اجرا خواهد شد.

سردار مرتضی عمومهدی روز سه‌شنبه در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در جوار مزار شهید پاکپور برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: نیروی زمینی سپاه در ایام هفته دفاع مقدس برنامه‌های ویژه‌ای را در شهرستان خنداب و مناطق پیرامونی مزار این شهید پیش‌بینی کرده است.

او ابراز داشت: محور اصلی این برنامه‌ها، برگزاری اجلاسیه شهدای روستا و پاسداشت مقام شهید محمد پاکپور و برادر شهیدش، شهید رضا پاکپور است که امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان و حدود ۲ هزار نفر در جوار مزار شهید برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی با اشاره به بخش دیگری از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در خنداب بیان کرد: گروه‌های جهادی با اجرای طرح سفیران خدمت در مناطق کم‌برخوردار شهرستان حضور پیدا می‌کنند و خدمت‌رسانی به ساکنان ۸۶ روستای منطقه را در دستور کار دارند.

سردار عمومهدی ادامه داد: در قالب این طرح، فعالیت‌هایی از جمله محرومیت‌زدایی و سازندگی، توزیع نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند و پخت و توزیع غذای گرم انجام خواهد شد تا یاد و نام شهدا در کنار خدمت عملی به مردم دنبال شود.

او از استقرار بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در منطقه خبر داد و گفت: این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درمانی و تجهیزات مورد نیاز، خدمات پزشکی را به مردم شهرستان خنداب و روستا‌های اطراف ارائه خواهد کرد.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی افزود: یگان موتوری نیروی زمینی سپاه نیز پس از توقف و حضور در اراک، در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شهرستان خنداب مشارکت خواهد داشت.

او هدف از برگزاری این مجموعه برنامه‌ها را تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و ایجاد زمینه‌ای برای استمرار خدمت‌رسانی به مردم عنوان کرد و گفت: حضور مردم، مسئولان، نیرو‌های سپاه و مجموعه بسیج سازندگی در این برنامه‌ها، فرصتی برای گرامیداشت شهدا و آغاز حرکتی گسترده در مسیر خدمت به مردم منطقه است.

عمومهدی در ادامه با اشاره به اجرای طرح نوجوانه‌ها افزود: در تابستان امسال ۷۰۰ پایگاه در این طرح فعال بودند و بیش از ۶ هزار دانش‌آموز در برنامه‌های آن مشارکت کردند.

او گفت: برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، اردو‌های تفریحی، فعالیت‌های ورزشی و هنری از جمله محور‌های طرح نوجوانه‌ها بود و مراسم اختتامیه این طرح نیز در مهرماه برگزار خواهد شد.