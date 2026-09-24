مدیرکل امور اداری و مالی استانداری اردبیل از پیگیری کسری چهار ماهه حق بیمه تکمیلی بازنشستگان و بازپرداخت مبالغ کسرشده خبر داد و گفت: با توجه به نارضایتی بازنشستگان و تأثیر این کسری بر معیشت آنان، موضوع از طریق صندوق بازنشستگی کشوری پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهنام محمدی معاضد روز پنجشنبه در نشست با مدیران بیمه دی و صندوق بازنشستگی استان و نماینده استانداری در امور بازنشستگان، اظهار کرد: مقرر شد در مکاتبه با صندوق بازنشستگی استان، مبالغ کسر شده مربوط به ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور به حساب بازنشستگان بازگردانده شود و مبالغ مربوط به ماه‌های بعد به‌صورت ۶ ماه سرشکن از حقوق آنان کسر شود.

وی همچنین با اشاره به برقراری بیمه تکمیلی ایران برای بازنشستگان از اول شهریور سال جاری، افزود: برای جلوگیری از هم‌پوشانی ۲ بیمه تکمیلی، موضوع خروج بازنشستگانی که تحت پوشش بیمه دی بوده و تاکنون از خدمات آن استفاده نکرده‌اند، از طریق صندوق بازنشستگی و وزارت کشور پیگیری خواهد شد.