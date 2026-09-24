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همزمان با اجرای عملیات جهادی خدمترسانی در بخش خضرآباد، گروههای تخصصی جهاد کشاورزی، دامپزشکی و سپاه الغدیر با حضور در روستاهای مزرعهمیان، بوز و شهر خضرآباد، رسیدگی به مسائل کشاورزی، دامداری و منابع آبی منطقه را در دستور کار قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عملیات جهادی خدمترسانی به روستاییان بخش خضرآباد با هدف بررسی و رفع مشکلات حوزههای کشاورزی، دامداری و منابع آبی، با مشارکت جهاد کشاورزی، دامپزشکی و سپاه الغدیر برگزار شد.در جریان این عملیات، جمعی از مسئولان سپاه الغدیر، با حضور میدانی در مناطق هدف، روند خدمترسانی و رسیدگی به مسائل روستاییان را از نزدیک بررسی کردند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: این عملیات جهادی در سه محور تخصصی و در سه نقطه از بخش خضرآباد برنامهریزی و اجرا شد.علیرضا میرجلیلی افزود: در روستای مزرعهمیان، گروههای دامپزشکی با حضور در میان دامداران، ضمن بررسی وضعیت سلامت دامها، خدمات بهداشتی و مشاورههای تخصصی لازم را ارائه کردند.وی ادامه داد: همزمان در روستای بوز، کارشناسان حوزه باغبانی و حفظ نباتات با هدف شناسایی و مقابله با آفات و بیماریهای گیاهی و کمک به ارتقای کیفیت محصولات باغی، اقدامات تخصصی خود را انجام دادند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: در سومین محور این عملیات نیز تیمهای تخصصی آب و خاک در شهر خضرآباد حضور یافتند و موضوع احیای قنوات، مدیریت و بهینهسازی منابع آب و رفع موانع موجود در مسیر تأمین آب بخش کشاورزی را بررسی کردند.
میرجلیلی با اشاره به اهمیت استمرار این اردوهای جهادی افزود: حضور مستقیم کارشناسان و مسئولان در روستاها، زمینه شناسایی دقیقتر مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای رفع چالشهای کشاورزان و دامداران را فراهم میکند.وی تأکید کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نیروهای بسیجی و مجموعههای تخصصی، میتواند روند خدمترسانی به مناطق روستایی را تسریع کرده و به تقویت تولید، حفظ منابع طبیعی و پایداری فعالیتهای کشاورزی و دامداری کمک کند.
این عملیات جهادی در راستای تقویت خدمترسانی میدانی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری و پیگیری مسائل زیرساختی روستاهای بخش خضرآباد اجرا شد.