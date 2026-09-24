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همزمان با سراسر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس آیین «مهمانی لالهها» در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مردم اصفهان امروز در جوار شهدا گرد هم آمدند تا با قهرمانانی عهد و پیمان ببندند که از جانشان مهمترین سرمایه زندگی شان گذشتند و از جان گذشتگی آنها سبب شد تا امروز آرامش و امنیت داشته باشیم.
شهدایی که برای اعتلای نام ایران و ایرانی رفتند.
مراسم غبار روبی قبور شهدای آرمیده در گلزارهای شهدای استان اصفهان هم امروز همزمان با دیگر استانهای کشور برگزار شد.
گلستان شهدای اصفهان؛ آرامگاه بیش از ۸ هزار ۵۰۰ شهید است.