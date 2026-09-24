به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مردم اصفهان امروز در جوار شهدا گرد هم آمدند تا با قهرمانانی عهد و پیمان ببندند که از جانشان مهمترین سرمایه زندگی شان گذشتند و از جان گذشتگی آنها سبب شد تا امروز آرامش و امنیت داشته باشیم.

شهدایی که برای اعتلای نام ایران و ایرانی رفتند.

مراسم غبار روبی قبور شهدای آرمیده در گلزار‌های شهدای استان اصفهان هم امروز همزمان با دیگر استان‌های کشور برگزار شد.

گلستان شهدای اصفهان؛ آرامگاه بیش از ۸ هزار ۵۰۰ شهید است.