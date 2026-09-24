به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی فرهادی گفت : بر اساس قانون بودجه، توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی مقطع ابتدایی انجام خواهد شد و مدارس شبانه‌روزی دولتی در مقاطع متوسطه اول و دوم نیز تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

وی افزود: در سراسر کشور، تمامی مدارس ابتدایی دولتی و مدارس شبانه‌روزی دولتی از تغذیه رایگان شیر بهره‌مند خواهند شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تفاوت اجرای طرح در سال جاری با سال‌های گذشته گفت: در برخی مناطق، با وجود تأمین اعتبار و امکان خرید شیر، ظرفیت تولید متناسب با میزان تقاضا وجود ندارد؛ از این رو، امسال ۷۰ درصد اعتبار ، به خرید شیر اختصاص می‌یابد و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز برای تأمین تغذیه سالم به روش‌های مختلف و به‌عنوان جایگزین هزینه خواهد شد.

فرهادی تأکید کرد: هدف از این اقدام ، تداوم برنامه تغذیه رایگان دانش‌آموزان و پوشش مدارس مشمول طرح در سراسر کشور است.