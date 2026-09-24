استاندار قم با تأکید بر پیوند عمیق مذهبی و فرهنگی ایران و عراق از آمادگی استان برای سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه گذاران عراقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو در نشست مشترک با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا با بیان اینکه روابط ایران و عراق علاوه بر حوزه‌های مذهبی و فرهنگی باید در عرصه اقتصادی نیز توسعه یابد، گفت: همان‌طور که ۲ ملت در مقاطع مختلف از جمله مبارزه با داعش در کنار یکدیگر ایستادند، امروز نیز می‌توانند در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی همکاری‌های خود را گسترش دهند.

وی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاران عراقی در اجرایطرح های خدماتی و رفاهی در قم گفت: برخی سرمایه‌گذاران عراقی با نگاه مذهبی وارد عرصه اقتصادی می‌شوند و هدف ایجاد مجموعه‌های ماندگار برای ارائه خدمات به زائران هستند که این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مشترک در قم باشد.

بهنام‌جو همچنین پیشنهاد راه‌اندازی یک ایرلاین مشترک با همکاری عتبه حسینی و عتبه علوی را مطرح کرد و گفت: می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های مذهبی و زیارتی، یک ایرلاین مشترک برای جابه‌جایی زائران میان ایران و عراق راه‌اندازی کرد و استان قم آمادگی دارد زمینه پرواز‌های هفتگی این مجموعه را فراهم کند.

وی این طرح را ظرفیتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و زیارتی میان قم و عراق دانست و افزود: با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی می‌توان زمینه همکاری تجار دو طرف را در حوزه صادرات و واردات فراهم کرد.

استاندار در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح فرودگاه قم گفت: این طرح در مرحله پیشرفت مناسبی قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. با افتتاح فرودگاه، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه ارتباطات هوایی، زیارتی و اقتصادی قم با عراق و سایر مقاصد ایجاد خواهد شد.

عملیات عمرانی فرودگاه بین‌المللی قم در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم از سمت جاده قم - سلفچگان و در فاصله ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) آغاز شد، اما بدلایل مختلف حقوقی و کارشناسی، سال‌ها متوقف ماند.

فرودگاه قم پس از بهره‌برداری، علاوه بر تسهیل سفر‌های هوایی زائران و مسافران، زمینه را برای رشد تجارت و توریسم در استان فراهم خواهد کرد.

وی همچنین به پیگیری احداث هتل توسط عتبه حسینی اشاره کرد و افزود: چند زمین برای اجرای این طرح بررسی و جابه‌جا شد و تازگی با شهرداری برای اختصاص زمینی در بلوار پیامبر اعظم (ص) توافق شده است که امیدواریم عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز شود.

وی در پایان بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی میان قم و عراق تأکید کرد و گفت: می‌توان زمینه توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری تجاری میان فعالان اقتصادی ۲ طرف را فراهم کرد تا روابط اقتصادی ایران و عراق در کنار پیوند‌های مذهبی و فرهنگی بیش از پیش گسترش یابد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و زیارتی میان ایران و عراق، بازار این کشور را بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران دانست و گفت: فرودگاه کربلا می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های مشترک قم و عراق در حوزه‌های اقتصادی و زیارتی باشد.

محمدرضا سکوت با اشاره به طرح راه‌اندازی ایرلاین مشترک میان قم و عراق اظهار کرد: با افتتاح فرودگاه کربلا، بستر مناسبی برای این همکاری فراهم خواهد شد، چراکه قم و کربلا از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی ویژه‌ای برخوردارند.

وی افزود: در صورت تأخیر در افتتاح فرودگاه کربلا نیز می‌توان از ظرفیت فرودگاه نجف برای توسعه ارتباطات هوایی و جابه‌جایی زائران استفاده کرد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا با اشاره به مناسبات تجاری ایران و عراق تصریح کرد: بخش عمده مبادلات تجاری ۲ کشور در قالب صادرات ایران به عراق انجام می‌شود و بیش از ۹۰ درصد صادرات در این مسیر قرار دارد؛ از این رو بازار عراق، به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، ظرفیت مهمی برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود.

سکوت با اشاره به همکاری‌های ایران و عراق در حوزه انرژی و تأمین برق، بر اهمیت تداوم همکاری‌های اقتصادی ۲دکشور تأکید کرد و گفت: روابط اقتصادی ایران و عراق دارای ظرفیت‌های متنوعی است که می‌توان آنها را در حوزه‌های مختلف گسترش داد.

وی در ادامه به فعالیت شرکت‌های ایرانی در عراق اشاره کرد و گفت: در کربلا شرکت‌های مختلف ایرانی در حوزه‌های تولید آرماتور و فولاد، صنایع غذایی، کنسرو و سایر بخش‌ها فعال هستند و کارخانه کاله نیز با ظرفیت تولید روزانه حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تن محصول در این منطقه فعالیت دارد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا با تأکید بر ظرفیت قم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با عراق افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در این استان، می‌توان زمینه‌های همکاری تجاری و اقتصادی میان فعالان بخش خصوصی دو طرف را بیش از پیش توسعه داد.

سکوت همچنین ظرفیت گردشگری سلامت را یکی دیگر از زمینه‌های مهم همکاری میان ایران و عراق دانست و گفت: شهروندان عراقی به دلیل جایگاه مذهبی قم و رعایت موازین شرعی در مراکز پزشکی، این شهر را برای دریافت خدمات درمانی انتخاب می‌کنند و هزینه خدمات پزشکی در ایران نیز برای آنان در مقایسه با برخی کشور‌های دیگر مناسب‌تر است.

وی خاطرنشان کرد: این ظرفیت تنها به حوزه درمان ناباروری محدود نمی‌شود و خدمات تخصصی پزشکی از جمله قلب و ارتوپدی را نیز دربر می‌گیرد و می‌تواند به عنوان یکی از محور‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و گردشگری میان ایران و عراق مورد توجه قرار گیرد.