پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با وزیران امور خارجه کشورهای مختلف جهان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با وزرای امور خارجه کشورهای مختلف جهان دیدار کرد.
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای پاکستانی
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در ادامه رایزنیهای خود با کشورهای شرکتکننده در اجلاس، عصر چهارشنبه با محمد اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مهمترین تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو و رایزنی کرد..
وزرایامور خارجه ایران و پاکستان ضمن مرور آخرین روند روابط دوجانبه کشور، بر عزم دو کشور برای پیگیری اجرای توافقات فیمابین و توسعه بیش از پیش روابط در چارچوب منافع متقابل تأکید کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از تلاشهای سازنده پاکستان در مقام میانجی مذاکرات با آمریکا، پیمانشکنی مکرر آمریکا را موجب خدشه به جایگاه نهاد میانجیگری دانست و تاکید کرد نقض تفاهم اسلامآباد از سوی آمریکا سبب تشدید ناامنی و تنش در منطقه شد و آمریکا مسئول تداوم پیامدهای این وضعیت است.
وزیر امور خارجه کشورمان همتای پاکستانی را در جریان آخرین وضعیت گفتگوها و تفاهم دوجانبه ایران با عمان در خصوص تعیین مسیر مناسب برای تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز و نیز تعاملات صورتگرفته با آمریکا از طریق قطر قرار داد.
عراقچی همچنین با اشاره به ادامه نسلکشی فلسطینیان و گسترش روزافزون اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، تحرک جدی کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی را برای کمک به مردم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی خواستار شد.
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز بر اهتمام ویژه کشورش برای تداوم مساعی جمیله این کشور بههمراه سایر کشورهای منطقه برای کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.
دیدار و گفت و گوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای اوکراین
به دنبال گفت و گوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اوکراین در مرداد ماه، آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین در حاشیه نشست عالیرتبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
در این دیدار طرفین بر اهمیت دیپلماسی برای مدیریت تنشها تاکید کردند.
وزرای امور خارجه دو کشور همچنین حفظ مجاری ارتباطی میان دو کشور را ضروری دانسته و بر برداشتن گامهای دوجانبه لازم به منظور مدیریت روابط تاکید کردند.
طرفین همچنین ضمن تبادل نظر در مورد تحولات اروپا و منطقه غرب آسیا تفاهم کردند تماسهای خود را با هدف جلوگیری از هرگونه تشدید تنش در روابط ادامه دهند.
دو طرف همچنین درباره مسائل دوجانبه فیمابین، بهویژه حمله غیرقانونی به کشتی ایرانی در دریای خزر، و نحوه حل و فصل آنها تبادل نظر کردند.