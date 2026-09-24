رییس اداره راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای نیر از اجرای ۲۵ کیلومتر روکش آسفالت و مجموعه‌ای از اقدامات ایمنی و نگهداری راه‌ها در پنج ماه نخست امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سلیم حمل‌آبادی روز پنجشنبه اظهار کرد: در این مدت ۲۰ کیلومتر از محورهای شنی ریگلاژ و تسطیح و ۵۵۰ تن آسفالت گرم و سرد برای لکه‌گیری و رفع چاله‌ها مصرف شد ، همچنین ۴۰ کیلومتر شانه راه اصلاح و ۱۰۰ کیلومتر از کانال‌های طرفین راه بازسازی شد.

وی با اشاره به اقدامات ایمنی افزود: خط‌کشی ۶۰ کیلومتر از راه‌ها، نصب سه‌ هزار و ۵۰۰ متر حفاظ بتنی، تعمیر ۳۲۰ شاخه گاردریل و نصب و تعمیر ۲۱۰ تابلوی اطلاعاتی و انتظامی از جمله اقدامات انجام‌ شده است.

رییس اداره راهداری نیر ادامه داد: در ۸۰ مورد کنترل اضافه‌تناژ با باسکول سیار، ۵۰ دستگاه خودرو سنگین متخلف شناسایی و اعمال قانون شدند ، همچنین تجهیزات ایمنی ۱۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ و نقل عمومی بررسی و عملکرد شرکت‌های مسافربری در ۱۰ مورد بازرسی شد.

حمل‌آبادی از انجام ۲۰۰ گشت برای صیانت از حریم راه‌ها خبر داد و گفت: در این گشت‌ها هفت مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی و متوقف شد و برای ۶۵ مورد نیز اخطاریه صادر شد ، همچنین از ۱۰ مورد حفاری بدون مجوز جلوگیری و ۱۰ تابلوی غیرمجاز جمع‌آوری شد.

وی تأکید کرد: اجرای برنامه‌های نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها با هدف حفاظت از زیرساخت‌ها و ارتقای ایمنی تردد در محورهای شهرستان ادامه دارد.