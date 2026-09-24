پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گتوند گفت: اجتماع باشکوه و حماسه ساز جانفدایان و تجدید بیعت دوباره مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی جعفری روز پنجشنبه در رزمایش بزرگ جانفدایان گتوند در جوار مزار شهدا بیان کرد: مردم ایران بعد از شهادت رهبر مجاهد صحنههایی رقم زدند که در هیچ جای دنیا در طول تاریخ دیده و شنیده نشده است.
وی افزود: امروز در تداوم این بیعت، رزمایش جان فدایان شهرستان گتوند با حضور چشمگیر نسل جوان و نوجوان در جوار مزار شهدا برگزار شد و شاهد انسجام و وحدت مردم بودیم.
فرمانده بسیج گتوند این حضور گسترده جانفدایان را موجب دلگرمی دوستداران انقلاب و یاس وناامیدی دشمنان عنوان کرد و گفت: برنامههای متنوعی برای هفته دفاع مقدس تدارک دیده شده است تا بتوانیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت را در جامعه جاری و این فرهنگ غنی را به نسل جدید منتقل کنیم.
وی تاکید کرد: قوام و استمرار انقلاب بر پایه این فرهنگ مقاومت و شهادت است و باید برای نسل جدید نیز تبیین شود.
در این اجتماع بزرگ که با حضور اقشار مختلف مردم و یگانهای نظامی و انتظامی مستقر در گتوند برگزار شد، گوشهای از توانمندی، آمادگی و اقتدار جان فدایان ایران به نمایش درآمد.
همزمان با هفته دفاع مقدس، اجتماع ۷۰ هزار نفری «جان فدایان ایران» در شهرستانهای مختلف استان خوزستان برگزار شد.