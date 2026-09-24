معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از پرداخت ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال برای تامین داروی مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی در نشست برررسی تامین اقلام مورد نیاز مراکز درمانی استان اظهار کرد: تامین دارو، اقلام و کالا‌های اساسی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی استان با استفاده از ظرفیت‌های موجود و ذخایر استراتژیک، در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند نسبت به تأمین این کالا‌ها از محل ذخایر استراتژیک اقدام کنند و در این زمینه هیچ‌گونه وقفه‌ای ایجاد نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده برای تامین دارو افزود: بانک‌های عامل موظف هستند ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات باقی‌مانده را حداکثر تا ۲ هفته آینده پرداخت کنند.

خلیلی تصریح کرد: تامین مستمر دارو و اقلام ضروری مراکز درمانی از اولویت‌های استان است و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و تسریع در فرآیند تامین، نیاز‌های مراکز درمانی را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کنند.

وی بر مسؤلیت پذیری همه حوزه‌های اجرایی و بانک‌ها برای رفع مشکلات ایجاد شده در استان تاکید کرد و افزود: همه ما وظیفه داریم در شرایط کنونی برای خدمات‌رسانی و رفع مشکلات و کمبود‌های احتمالی به ویژه در بخش درمان تلاش کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تفویض اختیار به استان‌ها توسط دولت در خصوص تامین اقلام ضروری و دارویی را یادآور شد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانکی با توجه به شرایط کنونی جامعه باید کمبود‌های مختلف و از جمله اقلام دارویی را احصاء و برای تامین آن تلاش کنند.