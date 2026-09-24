همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس، آیین مهمانی لاله‌ها، با حضور خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان، در سراسر استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس، آیین مهمانی لاله‌ها، با حضور خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان، در سراسر استان یزد برگزار شد. در این مراسم معنوی، مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی با گلباران و عطرافشانی مزار شهدا، یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت را گرامی داشتند.

غبارروبی گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد مهریز در هفته دفاع مقدس

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مهریز با حضور جمعی از مسئولان و مدیران در شهرستان مهریز برگزار شد.سرهنگ دشت‌آبادی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، دفاع مقدس را جلوه‌ای از ایستادگی، ایثار و مقاومت ملت ایران دانست و اظهار داشت: شهدا با تقدیم جان خود از عزت، استقلال و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند و امروز وظیفه همه ماست که با حفظ روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم.

مراسم عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدا در شهرستان اشکذر نیز برگزار شد.

حاضران با حضور در گلزار شهدای شهرستان اشکذر، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.در این آیین، شرکت‌کنندگان با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های والای دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.