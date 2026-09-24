به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در راستای پیگیری چالش‌های بخش کشاورزی استان لرستان نشست تخصصی باحضور صیادی مدیرکل جهاد کشاورزی استان و معاونین و هاشمی نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی آمادگی استان برای آغاز فصل زراعی و تدوین راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع تولید، با تمرکز ویژه بر تأمین نهاده‌های اساسی انجام گرفت.

در این نشست مدیرکل جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به حساسیت بالای زمان‌بندی فصل زراعی، بر ضرورت تسریع در فرآیند توزیع کودهای شیمیایی تأکید کرد.

صیادی اظهار کرد: اولویت نخست این نهاد، دریافت و توزیع به‌موقع سهمیه‌های تخصیص‌یافته به کشاورزان است تا از بروز هرگونه تأخیر در فرآیند کاشت جلوگیری شود. همچنین با تامین ۱۸ هزارتن بذر گندم به کشاورزان و توجه به تغییرات اقلیمی و اثرات پدیده ال‌نینو، مدیریت دقیق منابع آب در کنار تأمین بی‌وقفه نهاده‌ها، از اولویت‌های استراتژیک ما در این فصل است.

در ادامه این نشست هاشمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی وعضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با تأکید بر نقش نظارتی نمایندگان در پیگیری مطالبات کشاورزان در سطح کلان، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و قوه مقننه تأکید کرد. وی ضمن اشاره به چالش‌های موجود در حوزه کشاورزی استان، خواستار نظارت مستمر بر روند تأمین نهاده‌ها و تسهیل دسترسی کشاورزان به سهمیه‌های قانونی شد و از تلاش‌های صورت گرفته در جهاد کشاورزی استان برای رفع چالش‌های میدانی قدردانی کرد.