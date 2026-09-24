دختر سردار شهید شادمانی با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور گفت: کنش‌گری زنان در عرصه‌های مختلف تاریخی و اجتماعی، از نهضت تنباکو و مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، همواره نقشی تعیین‌کننده داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهدیه شادمانی در جمع بانوان شرکت‌کننده در همایش نقش بانوان در مقاومت و بعثت، با اشاره به جایگاه سردار شهید شادمانی اظهار کرد: شهید شادمانی پس از سردار رشید، دومین فرمانده‌ای بود که در عرصه جنگ و جهاد حضور داشت و سال‌ها در میدان جنگ فعالیت کرد، اما شاید برای بسیاری ناشناخته بود تا اینکه حکم خود را از رهبر انقلاب دریافت کرد.

دختر سردار شهید شادمانی افزود: ایشان سربازی بود که اعتماد فرمانده خود را به دست آورد و در نهایت نیز در جنگ اخیر به شهادت رسید و حکم شهادت خود را از سیدالشهدا (ع) گرفت.

وی با اشاره به اهمیت نقش بانوان در تحولات کشور بیان کرد: در مقاطع مختلف تاریخی، ظرفیت حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی به شکل‌های مختلف ظهور و بروز داشته است و در جریان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس هشت‌ساله و همچنین جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز بانوان نقش مهمی ایفا کردند.

دختر شهید شادمانی با اشاره به نگاه رهبر انقلاب به جایگاه زنان گفت: نگاه رهبر انقلاب به زن، نگاهی متفاوت و مبتنی بر ظرفیت‌های انسانی، نخبه‌پروری و شایسته‌سالاری است و ایشان همواره بر الگوی سوم زن تأکید داشته‌اند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، توجه به حضور و نقش زنان در جنگ است؛ چراکه جنگ اخیر تنها ابعاد نظامی نداشت و در چنین شرایطی بانوان می‌توانند در مقابله با تهدید‌های دشمن و جلوگیری از تحقق اهداف آنان، نقش مهمی ایفا کنند.