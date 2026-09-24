استاندار گیلان گفت: سرقت تجهیزات برق اخلال در امنیت ملی است، زیرا قطعی برق بر اثر سرقت کابل برق می‌تواند موجب نارضایتی عمومی شده و آرامش منطقه را برهم زند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در همایش «امنیت پایدار، روشنایی ماندگار» که با هدف تجلیل از برگزیدگان عرصه صیانت از شبکه برق گیلان و گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام «آرمان میزبان» برگزار شد، با ادای احترام به خانواده معزز این شهید والامقام، گفت: عزت، اقتدار و امنیت امروز کشور مرهون ایثار شهدایی همچون آرمان میزبان است که جان خود را در راه دفاع از اموال عمومی و امنیت مردم فدا کردند.

وی با تأکید بر اینکه زیربنای توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای حاکمیت و اجرای قاطع قانون است، افزود: پلیس نماد عینی اجرای قانون در کشور است و برای صیانت از آرامش شهروندان، هزینه‌های سنگینی از جمله تقدیم شهدای گرانقدر متحمل می‌شود.

استاندار گیلان با اشاره به پیامد‌های خطرناک سرقت زیرساخت‌های انرژی، گفت: شاید به ظاهر سرقت کابل از دید سارق یک جرم محدود تلقی شود، اما آثار و تبعات فراوانی در امنیت ملی دارد چرا که قطعی برق می‌تواند تبعات اجتماعی، نارضایتی عمومی و تهدید ایمنی و آرامش منطقه را به همراه داشته باشد و اقدام پلیس در حراست از این زیرساخت‌ها، در واقع دفاع از امنیت پایدار جامعه است.

هادی حق شناس افزود: پلیس در تمامی عرصه‌ها، شبانه‌روز در میدان است و خدمت در این لباس مقدس مصداق واقعی مجاهدت فی‌سبیل‌الله است و سبزپوشان فراجا حامیان واقعی زیرساخت‌های حیاتی خدمت‌رسانی به مردم هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان هم در این همایش با اشاره به حجم گسترده ۱۹ هزار کیلومتری شبکه فشار ضعیف در گیلان به عنوان چهارمین شرکت بزرگ توزیع در کشور، گفت: تاکنون ۶۰ درصد از شبکه فشار ضعیف سیمی استان به کابل خودنگهدار تبدیل شده که ۲۰ درصد آن در ۲ سال اخیر انجام شده و بقیه این طرح هم ۲ تا ۳ سال سال آینده تکمیل خواهد شد.

مسعود صادقی خمامی ارتقای ضریب پایداری شبکه و کاهش محسوس سرقت‌ها را حاصل تلاش شبانه‌روزی فرماندهی انتظامی گیلان دانست و افزود: تأمین امنیت انرژی پیوندی ناگسستنی با امنیت اجتماعی دارد و سبزپوشان فراجا با ایثار مثال‌زدنی حامیان واقعی زیرساخت‌های حیاتی خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی با اشاره به ریشه‌یابی جرم سرقت سیم‌های برق، خواستار برخورد قاطع با خریداران اموال مسروقه شد و تأکید کرد: برای قطع زنجیره این جرم، گام اصلی و بازدارنده برخورد قاطع با شبکه مال‌خران است که به هماهنگی مستمر و نشست‌های مشترک میان پلیس و دستگاه قضائی نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان در پایان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید آرمان میزبان، گفت: به منظور پاسداشت ایثار این شهید گرانقدر در صیانت از بیت‌المال، تأسیسات و پست‌های برق در شهر‌های شفت و رشت به نام این شهید والامقام مزین شده است.

در پایان این مراسم، از خانواده معظم شهید مدافع امنیت «آرمان میزبان» و فعالان و برگزیدگان عرصه صیانت از شبکه برق تجلیل شد.