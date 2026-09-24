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دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر جایگاه راهبردی چابهار در توسعه شرق کشور گفت: با تکمیل زیرساختهای پیشران از جمله راهآهن، بزرگراهها و فرودگاه و با تسهیل فعالیت سرمایهگذاران، چابهار میتواند به هاب تجاری، لجستیکی و اقتصاد دریامحور مکران تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حسین فروزان در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار، ضمن قدردانی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان منطقه، نقش بخش خصوصی را در ایجاد اشتغال، تولید ثروت و توسعه اقتصادی چابهار تعیینکننده دانست.
فروزان اظهار کرد: چابهار پیشران توسعه مکران و محور شرق کشور است و رونق این منطقه میتواند آثار توسعهای خود را در پهنهای گسترده، از جنوب شرق تا شمال شرق کشور، نمایان کند.
راهآهن، فرودگاه و جاده؛ پروژههای پیشران چابهار
وی با تأکید بر ضرورت اولویتبندی پروژهها گفت: هر هزینه عمرانی الزاماً به معنای توسعه نیست و در مناطق آزاد باید در پس هر سرمایهگذاری زیرساختی، آثار اقتصادی گستردهتری تعریف شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: برای توسعه تجارت، گردشگری و سرمایهگذاری در چابهار، تکمیل راههای ارتباطی، بزرگراهها، راهآهن و فرودگاه از اولویتهای اساسی است.
فروزان با اشاره به اهمیت تکمیل راهآهن چابهار ـ زاهدان و توسعه اتصالهای ریلی منطقه اظهار کرد: تکمیل این پروژهها، در کنار احداث فرودگاهی مناسب و بینالمللی، میتواند ظرفیت چابهار را برای جذب سرمایهگذار و گردشگر به شکل محسوسی افزایش دهد.
رضایت سرمایهگذاران؛ شاخص ارزیابی مدیریت مناطق آزاد
وی در بخش دیگری از سخنان خود، رضایت فعالان اقتصادی را از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد دانست و گفت: سرمایهگذار نباید برای دریافت مجوز و انجام امور اداری میان بخشهای مختلف سرگردان شود؛ وظیفه سازمان منطقه آزاد، تسهیل فعالیت سرمایهگذاران است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: باید برای صدور مجوزها و پاسخگویی به درخواستهای سرمایهگذاران، زمان مشخص تعیین شود و سامانهها نیز بهجای ایجاد پیچیدگی، فرآیندها را سریعتر و آسانتر کنند.
فروزان تأکید کرد: مدیرعامل منطقه آزاد باید شخصاً پروژههای مهم سرمایهگذاری را از ابتدا تا انتها پیگیری کند و درِ مدیریت منطقه نیز به روی سرمایهگذاران باز باشد.
وی همچنین از فعالان اقتصادی خواست مسائل و انتقادات خود را صریح مطرح کنند و افزود: شنیدن صدای سرمایهگذار و تبدیل مسائل مطرحشده به تصمیمهای اجرایی باید بخشی از فرآیند مدیریت مناطق آزاد باشد.
زمین باید در اختیار سرمایهگذار واقعی قرار گیرد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از واگذاری زمین بدون تحقق سرمایهگذاری گفت: زمین در مناطق آزاد نباید به ابزاری برای دلالی و ایجاد رانت تبدیل شود.
فروزان افزود: منطقی نیست زمینی با هدف ایجاد واحد تولیدی واگذار شود، اما پس از ساخت یک سوله یا انجام حداقل اقدامات، بدون تحقق تولید و اشتغال واقعی، مالکیت آن تثبیت شود.
وی تأکید کرد: اراضی واگذارشدهای که تعهدات سرمایهگذاری در آنها اجرا نشده است، باید تعیین تکلیف شوند تا زمین در اختیار سرمایهگذاران واقعی و واجد صلاحیت قرار گیرد.
چابهار؛ دروازه ایران به بازارهای اقیانوسی
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به موقعیت جغرافیایی چابهار گفت: این منطقه دروازه صادرات ایران به اقیانوس هند و بازارهای منطقه است و تقویت پیوند بندر با شبکه حملونقل و بازارهای صادراتی باید در اولویت قرار گیرد.
فروزان، دسترسی به افغانستان، آسیای مرکزی، شبهقاره هند و بازارهای حوزه اقیانوس هند را از مزیتهای مهم چابهار برشمرد و بر استفاده هدفمند از این ظرفیتها تأکید کرد.
اقتصاد دریامحور؛ ظرفیت راهبردی توسعه چابهار
وی، اقتصاد دریامحور را یکی از ظرفیتهای مهم توسعه چابهار دانست و گفت: سواحل مکران و دریای عمان از قابلیتهای گستردهای در حوزه شیلات، گردشگری، صنایع دریایی و سایر زنجیرههای اقتصادی مرتبط با دریا برخوردارند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به حضور دکتر قربانی، استاد دانشگاه و صاحبنظر حوزه اقتصاد دریامحور، از وی خواست نشست تخصصی جداگانهای با فعالان اقتصادی منطقه برگزار کند تا ظرفیتها و فرصتهای اقتصاد دریا در چابهار بهصورت دقیقتر بررسی و به سرمایهگذاران معرفی شود.
فروزان همچنین بر حمایت از طرحهای پیشران در حوزه شیلات، گردشگری و اقتصاد دریا تأکید کرد و گفت: پروژههایی که بتوانند اشتغال گسترده و ارزش افزوده واقعی برای مردم منطقه ایجاد کنند، باید در اولویت حمایت قرار گیرند.
پیگیری رفع موانع فعالان اقتصادی
وی با اشاره به برخی مسائل مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی در زمینه تعهدات ارزی، مالیات، گمرک و سایر مقررات گفت: موضوعات کارشناسیشده میتواند از طریق سازوکارهای رفع موانع در وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیگیری شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان باید در کنار رعایت حقوق عمومی و منافع کشور انجام شود و هدف، یافتن راهکارهایی است که ضمن تسهیل فعالیتهای اقتصادی، الزامات قانونی نیز رعایت شود.
توسعه اقتصادی باید به بهبود زندگی مردم منجر شود
فروزان، از سرمایهگذاران خواست در کنار فعالیتهای اقتصادی، به مسئولیتهای اجتماعی نیز توجه ویژه داشته باشند.
وی گفت: چابهار به سرمایهگذاری و تولید نیاز دارد، اما توسعه اقتصادی زمانی کامل میشود که آثار آن در آموزش، بهداشت، درمان، اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه نیز مشاهده شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: برای ساخت آینده چابهار و مکران، دولت، منطقه آزاد و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و شرایطی فراهم شود تا سرمایهگذاران فعلی، خود به مبلغان جذب سرمایههای جدید به منطقه تبدیل شوند.