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مردم شهرهای استان مرکزی در دویست و هفتمین شب از حضور میدانی، همنوا و همصدا با هموطنان، انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم سایر شهرهای استان مرکزی همنوا و همصدا با دیگر هموطنان، شب گذشته با حضور در میدان خیابان، اتحاد و همدلی خود را تا پای جان برای دفاع از کشور در مقابل دشمنان قسم خورده این خاک، به نمایش گذاشتند.
دویست و هفتمین شب از حضور مردم در میدان، ساعتی پس از سخنرانی مقتدرانه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل همراه بود.
حاضران در تجمع شبانه از موضع قاطع و شجاعانه رئیسجمهور به ویژه بالا گرفتن تصویررهبرشهید انقلاب و شهدای مظلوم کشورمان، استقبال و از آن قدردانی کردند.
مردم ادامه حضور درمیدان را عامل قدرت و پشتوانه انقلاب و کشور می دانند.