کتاب «تا افق راهی نیست»، مجموعه‌ای از آثار هنری و زندگینامه هنرمند شهید علی تاج‌احمدی، طی آیینی در حوزه هنری قزوین رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، در این آیین که با هدف بازخوانی اندیشه‌های هنری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، کتاب «تا افق راهی نیست» به عنوان مجموعه‌ای از آثار برجسته شهید علی تاج‌احمدی رونمایی شد. این اثر، تلاشی برای ثبت و ماندگاری نگاه هنرمندانه و دغدغه‌مند این شهید در حوزه هنر انقلاب است.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاه آثار هنری این شهید با عنوان «سرخ مثل آسمان» نیز گشایش یافت. در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار خلاقانه و هنری شهید تاج‌احمدی به نمایش درآمده است که جلوه‌هایی از ذوق، تعهد و نگاه او به جهان پیرامون و ارزش‌های دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد.

برگزاری این رویداد‌ها در حوزه هنری قزوین، گامی در جهت تبیین الگوی «هنرمند متعهد» و معرفی ابعاد شخصیتی شهدای هنرمند به نسل جوان است تا ضمن پاسداشت یاد و خاطره آنان، از ظرفیت آثار ایشان برای الهام‌بخشی به هنرمندان معاصر بهره‌برداری شود.

این کتاب و نمایشگاه، فرصتی فراهم آورده است تا علاقه‌مندان به هنر و فرهنگ ایثار، با بخش‌های دیده نشده‌ای از فعالیت‌های هنری این شهید گرانقدر بیش از پیش آشنا شوند.