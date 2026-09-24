عملیات کیل‌گیری باغ‌های سیب مهاباد برای سنجش میزان تولید، کیفیت محصول و شناسایی باغداران نمونه شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، عملیات سنجش و برآورد عملکرد باغ‌های سیب در مهاباد با هدف ارزیابی کمی و کیفی محصول و شناسایی باغداران نمونه شهرستان آغاز شد.

در این طرح، میزان و کیفیت محصول تولیدی باغ‌ها بررسی و شاخص‌هایی همچون رعایت الزامات تغذیه‌ای، مدیریت نوین آبیاری و نگهداری علمی باغ در انتخاب و معرفی باغداران برتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

آذربایجان غربی با داشتن ۷۰ هزار هکتار باغ سیب بارور، سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن از این محصول تولید می‌کند و رتبه نخست تولید سیب کشور را به خود اختصاص داده است.

همایش روز ملی سیب نیز هفتم مهرماه در آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.