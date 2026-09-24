آیین مهمانی لاله‌ها همزمان با سراسر کشور در مهاباد برگزار شد و مسئولان با عطرافشانی و گلباران مزار شهدا، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با سومین روز هفته دفاع مقدس، آیین مهمانی لاله‌ها با حضور مسئولان و جمعی از مردم در گلزار شهدای شماره یک مهاباد برگزار شد.

در این آیین، مسئولان با حضور بر مزار شهدا، ضمن گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهیدان، به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام و با آرمان‌های والای آنان تجدید میثاق کردند.

مهاباد در طول سال‌های دفاع از وطن، ۷۷۵ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؛ شهدایی که یاد و نام آنان همچنان در میان مردم این شهرستان زنده است.