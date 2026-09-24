نشست تخصصی «شکوه دیبا» با محوریت بررسی هنر پارچه‌بافی در عصر صفوی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی یزد، در موزه تار و پود این شهر برگزار و از کتاب «شکوه دیبا» تألیف فاطمه ضرابی‌زاده رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست تخصصی «شکوه دیبا» با محوریت بررسی هنر پارچه‌بافی در عصر صفوی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی یزد، در موزه تار و پود این شهر برگزار و از کتاب «شکوه دیبا» تألیف فاطمه ضرابی‌زاده رونمایی شد. این نشست با محوریت کتاب «شکوه دیبا» و با موضوع بررسی هنر پارچه‌بافی در دوره صفویه، به‌ویژه جایگاه شهر یزد در این هنر، در موزه تار و پود یزد برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی پیشینه هنر پارچه‌بافی در عصر صفوی، به نقش یزد در این عرصه و معرفی مفاخر و هنرمندان برجسته این شهر در حوزه پارچه‌بافی پرداخته شد.

عابدی مدیر پردیس موزه‌های یزد، هدف از برگزاری این نشست را آشنایی مردم، به‌ویژه نسل جدید، با پیشینه فرهنگی، تاریخی و هویتی یزد عنوان کرد و گفت: این نشست در قالب سلسله‌نشست‌هایی با موضوع فرهنگ، هویت و تاریخ ایران اسلامی برگزار شده است. در ادامه این برنامه، از کتاب «شکوه دیبا» نوشته فاطمه ضرابی‌زاده رونمایی شد.

ضرابی‌زاده، نویسنده این کتاب، با اشاره به روند تألیف «شکوه دیبا» گفت: در این اثر، پنج شهر بزرگ دوره صفوی مورد بررسی قرار گرفته و مطالعات میدانی این پژوهش در سه سال و در چندین شهر و کشور صورت گرفته است.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده با هدف شناخت دقیق‌تر پیشینه و جایگاه هنر پارچه‌بافی در دوره صفویه و بررسی آثار و ظرفیت‌های مرتبط با این هنر صورت گرفته است.

موزه تار و پود یزد که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های دست‌بافته‌های غرب آسیا شناخته می‌شود، مجموعه‌ای ارزشمند از پارچه‌ها و فرش‌های نفیس فلات مرکزی ایران را در خود جای داده و بخشی از میراث هنری و فرهنگی این منطقه را به نمایش گذاشته است.

برگزاری این نشست، فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ هنر و صنایع‌دستی ایران و تأکید بر جایگاه یزد در میراث نساجی و پارچه‌بافی کشور بود.